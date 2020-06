23.06.2020 ( vor 9 Stunden )



Die Ansteckungsrate in Deutschland ist dem RKI-Chef zufolge wegen örtlicher Ausbrüche stark gestiegen. Auch die Lockerungen werden Lothar Wieler nicht ohne Folgen bleiben. Einen Anlass, die Krankheitsschwere anders als am Anfang zu behandeln, sieht er nicht.