Messungen in Schweden, Finnland und Norwegen zeigen eine leicht erhöhte Radioaktivität an, die Experten zufolge auf Schäden in einem Atomkraftwerk hindeuten könnten. Doch aus dem betroffenen Gebiet wurde kein Zwischenfall gemeldet. Was steckt dahinter?