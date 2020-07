01.07.2020 ( vor 6 Stunden )



Ein Mitarbeiter einer Werft in Kiel ist bei Arbeiten an einem U-Boot eingeklemmt worden. Der Mann starb. Die Polizei ermittelt nun den Unfallhergang. Ein Mitarbeiter einer Werft in Kiel ist bei Arbeiten an einem U-Boot eingeklemmt worden. Der Mann starb. Die Polizei ermittelt nun den Unfallhergang. 👓 Vollständige Meldung