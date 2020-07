02.07.2020 ( vor 3 Stunden )



Weil sie ein Video postete, das Tönnies-Mitarbeiter in Pandemiezeiten dicht gedrängt in der Kantine zeigt, ist einer Catering-Mitarbeiterin fristlos gekündigt worden. Die Frau zieht nun offenbar vor Gericht.