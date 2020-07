07.07.2020 ( vor 2 Tagen )



Die Polizei in Mainz hat einen mit einem Messer bewaffneten Mann erschossen. Er habe sich zuvor am Dienstag in einer Wohnung verschanzt. Dann habe er sie verlassen und sei auf die Beamten zugegangen. Sie hätten auf ihn gefeuert und ihn dabei tödlich verletzt, berichtete die Polizei.