17.07.2020 ( vor 3 Stunden )



Es sind Szenen, wie aus einem Film: Als ein Vater mit seinem Sohn vor der Küste Tasmaniens angeln will, springt ein Hai aus dem Wasser und zieht den Jungen vom Boot ins Wasser. Dank der mutigen Rettung des Vaters überlebt er den Angriff mit Bisswunden am Kopf. Es sind Szenen, wie aus einem Film: Als ein Vater mit seinem Sohn vor der Küste Tasmaniens angeln will, springt ein Hai aus dem Wasser und zieht den Jungen vom Boot ins Wasser. Dank der mutigen Rettung des Vaters überlebt er den Angriff mit Bisswunden am Kopf. 👓 Vollständige Meldung