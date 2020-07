23.07.2020 ( vor 3 Stunden )



Die Kochshow "The Taste" 2020 startet demnächst auf Sat.1. Präsentiert wird die Sendung in Staffel 8 zum ersten Mal von Angelina Kirsch. Wir stellen die Moderatorin vor. Die Kochshow "The Taste" 2020 startet demnächst auf Sat.1. Präsentiert wird die Sendung in Staffel 8 zum ersten Mal von Angelina Kirsch. Wir stellen die Moderatorin vor. 👓 Vollständige Meldung