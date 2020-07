29.07.2020 ( vor 3 Stunden )



Nach dem Teileinsturz eines leerstehenden Gebäudeanbaus in Nach dem Teileinsturz eines leerstehenden Gebäudeanbaus in Düsseldorf haben Feuerwehrleute am Mittwoch auch den zweiten zunächst vermissten Bauarbeiter tot aufgefunden. Die Leiche des Manns lag unter den Trümmern am Unglücksort, wie die Feuerwehr mitteilte. 👓 Vollständige Meldung