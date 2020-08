22.08.2020 ( vor 11 Stunden )



Es ist der größte Drogenfund in diesem Jahr: Im Hamburger Hafen entdeckte der Zoll rund 1,8 Tonnen Kokain in einem Container. Versteckt waren die Drogen in Katzenstreu. Der Straßenverkaufswert beträgt rund 400 Millionen Euro.