Christoph Werner Hansch bei Promi Big Brother. Ein Stück meiner Jugend ist gerade gestorben. vor 7 Stunden EhrenmannBot RT @gala: Sascha Heyna hat "Promi Big Brother" verlassen. Im Interview spricht er über dominante Persönlichkeiten und einen echten Ehrenman… vor 14 Stunden Gala Sascha Heyna hat "Promi Big Brother" verlassen. Im Interview spricht er über dominante Persönlichkeiten und einen e… https://t.co/C9fBQaWqNp vor 14 Stunden FlexXxoOo is washed Wenn Werner nicht Promi Big Brother gewinnt, werde ich so hart sauer vor 1 Tag 📺 STARSonTV 📺 An Tag 17 im #PromiBB-Märchenwald erzählt Simone von alten Erinnerungen, gibt Ikke Katy Tipps, weinen Werner und Mi… https://t.co/LaYew27dDI vor 2 Tagen TAG24 NEWS Deutschland Promi Big Brother, Tag 16: Werner zeigt Emmy seine Bälle, Simone kämpft mit Verdauung und gegen Katy.… https://t.co/C4LAyNDboQ vor 2 Tagen