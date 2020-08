News Deutschland NEWS TICKER: The Voice of Germany ab 8.10.20: Moderatorin Annemarie Carpendale im Porträt https://t.co/ARX7S84g3i vor 9 Sekunden News Deutschland NEWS TICKER: Castingshow: The Voice of Germany: Samu Haber kommt als Coach zurück https://t.co/NMZFNDvutU vor 15 Minuten Funke Zentralredaktion Samu Haber zurück bei "The Voice of Germany" - Das ist die neue Jury https://t.co/Bvy7k3gs2u vor 45 Minuten musikwoche Jury-Besetzung für zehnte Staffel von "The Voice Of Germany" steht https://t.co/wOICNXGyPN vor 50 Minuten