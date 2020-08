DDboxxx 2019 reiste ein Lehrer aus Deutschland nach Kalifornien, um dort eine Online-Bekanntschaft zu treffen. Das Mädchen… https://t.co/dj3iNwZfRR vor 2 Stunden Dr. Thomas-Gabriel Rüdiger US-Gericht: 30 Monate Haft für deutschen Lehrer wegen Sexualdelikte - Er soll die 15j. beim #Gaming kennengelernt h… https://t.co/wtlpDzTbdm vor 4 Stunden 𝙇𝙀𝙃𝙕𝙄𝙉𝘼 Das wäre Yo Oli also in den USA passiert. US-Gericht: 30 Monate Haft für deutschen Lehrer wegen Sexualdelikts https://t.co/uTsfXWmNlA vor 6 Stunden Christa Hoelters RT @sternde: Urteil in Kalifornien: Deutscher Lehrer reist in die USA, um mit 15-Jähriger zu schlafen – 30 Monate Haft https://t.co/xSfIiBS… vor 6 Stunden HellaHamburg Unfassbar! Urteil in Kalifornien Deutscher Lehrer reist in die USA, um mit 15-Jähriger zu schlafen – 30 Monate Haft https://t.co/xNnisHo4fk vor 7 Stunden Ksenia Hochweis RT @sternde: Urteil in Kalifornien: Deutscher Lehrer reist in die USA, um mit 15-Jähriger zu schlafen – 30 Monate Haft https://t.co/xSfIiBS… vor 7 Stunden