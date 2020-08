31.08.2020 ( vor 8 Stunden )



Urteil vom Amtsgericht: In Memmingen sollen nicht mehr nur Männer den Stadtbach ausfischen dürfen. Der verantwortliche Verein beruft sich auf jahrhundertealte Tradition und kündigt Gegenwehr an. Urteil vom Amtsgericht: In Memmingen sollen nicht mehr nur Männer den Stadtbach ausfischen dürfen. Der verantwortliche Verein beruft sich auf jahrhundertealte Tradition und kündigt Gegenwehr an. 👓 Vollständige Meldung