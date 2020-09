Kai Reuter Schüsse in Berlin – Verletzter wird mit Hubschrauber abtransportiert - WELT https://t.co/4rHouMOtbU vor 19 Stunden Tired Joe 🇩🇪 RT @HolgerEwald1: Schüsse in Berlin – Verletzter wird mit Hubschrauber abtransportiert - WELT https://t.co/uGyCRIIsXw via @GoogleNews vor 22 Stunden Holger Ewald Schüsse in Berlin – Verletzter wird mit Hubschrauber abtransportiert - WELT https://t.co/uGyCRIIsXw via @GoogleNews vor 22 Stunden Nico RT @pepper46477330: Schüsse in Berlin – Verletzter wird mit Hubschrauber abtransportiert - WELT https://t.co/3gzg4mux34 vor 1 Tag