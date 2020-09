Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - vor 1 Woche



Angebliche Alternative: Muss das Dschungelcamp 2021 umziehen? 01:07 Das RTL-Dschungelcamp findet normalerweise jedes Jahr in Australien statt. Doch die Corona-Pandemie könnte der kommenden Staffel, die Anfang 2021 starten soll, einen Strich durch die Rechnung machen. Wie „Bild“ jetzt berichtet, sollen die Verantwortlichen der TV-Show in Alternativplänen einen...