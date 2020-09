25.09.2020 ( vor 13 Stunden )



Der frühere Verkehrspolizist Sergej Torop gründete in den 90er-Jahren die Kirche des Letzten Testaments. Mit seinen Anhängern lebte er in einer abgelegenen Siedlung – nun wurde er festgenommen. Die Behörden erheben schwere Vorwürfe. 👓 Vollständige Meldung