Der Rapper Gzuz, bürgerlich Kristoffer Jonas Klauß, ist zu eineinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Ins Gefängnis muss das Mitglied der Gruppe 187 Strassenbande aber zunächst nicht. Sein Anwalt kündigte an, gegen das Urteil in Berufung zu gehen.