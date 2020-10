Bürofunze🏡 RT @kaffeecup: Laut ADAC-Stichprobe ist jeder dritte Radweg in deutschen Städten nicht breit genug. Klar, es heißt ja auch Radweg und nicht… vor 19 Minuten Birgit Brokmeier RT @kaffeecup: Laut ADAC-Stichprobe ist jeder dritte Radweg in deutschen Städten nicht breit genug. Klar, es heißt ja auch Radweg und nicht… vor 19 Minuten Brocki RT @kaffeecup: Laut ADAC-Stichprobe ist jeder dritte Radweg in deutschen Städten nicht breit genug. Klar, es heißt ja auch Radweg und nicht… vor 38 Minuten Kerstin RT @kaffeecup: Laut ADAC-Stichprobe ist jeder dritte Radweg in deutschen Städten nicht breit genug. Klar, es heißt ja auch Radweg und nicht… vor 41 Minuten Kaffeecup Laut ADAC-Stichprobe ist jeder dritte Radweg in deutschen Städten nicht breit genug. Klar, es heißt ja auch Radweg und nicht Straße. vor 43 Minuten Andreas Schweizer RT @faznet: 🚴 ‍♂️Der Automobilclub @ADAC kritisiert die zu schmalen Radwege in deutschen Städten. Einzig Kiel erreichte bei dem Test ein gu… vor 3 Stunden