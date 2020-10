27.10.2020 ( vor 2 Stunden )



Dicht an dicht sitzen die Menschen in einem Konzertsaal – ein Bild von den Dresdener Jazztagen am Sonntag. Die Stadt hatte das im Hygienekonzept des Veranstalters genehmigt: Jeweils zehn Personen wurden zu „freiwilligen Infektionsgruppen" zusammengefasst.