Es hört sich zunächst an wie ein schlechter Scherz, doch es ist wahr: Adolf Hitler wurde wiedergewählt. Doch selbstverständlich handelt es sich in diesem Fall nicht um den österreichisch-deutschen Nazi, sondern um einen Mann aus Namibia. 👓 Vollständige Meldung