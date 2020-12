11.12.2020 ( vor 1 Tag )



An der Küste vor Saint-Martin (Karibik) ist eine 38-jährige Französin bei einem Haiangriff ums Leben gekommen. In der beliebten Badebucht wurde das Schwimmen für 48 Stunden untersagt. An der Küste vor Saint-Martin (Karibik) ist eine 38-jährige Französin bei einem Haiangriff ums Leben gekommen. In der beliebten Badebucht wurde das Schwimmen für 48 Stunden untersagt. 👓 Vollständige Meldung