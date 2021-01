Nachrichten aus Deutschland: Trickanrufe häufen sich: Seniorin aus Schwerin verliert 300.000 Euro an Betrüger Berlin: Mann funkt Flugzeugpiloten an und gibt gefährliche Anweisungen +++ Oppenheim: Unbekannter verletzt Mann mit Salve aus Schrotgewehr +++ Büsum: Delfin...

stern.de vor 4 Stunden - Sport





Gefährung des Luftverkehrs: Mann funkt Flugzeugpiloten an und gibt Anweisungen Berlin (dpa) - Ein Mann aus Berlin soll über Funk realitätsnahe Anweisungen an Piloten von Flugzeugen und Hubschraubern gegeben und so den Luftverkehr...

t-online.de vor 6 Stunden - Welt





Gefährung des Luftverkehrs: Mann funkt Flugzeugpiloten an und gibt Anweisungen Dreister geht's kaum. Ein Mann aus Berlin hat immer wieder unerlaubt Funkkontakt zu Flugzeugen und Hubschraubern in der Nähe der Hauptstadt aufgenommen. Nun...

Berliner Morgenpost vor 6 Stunden - Vermischtes



Mann funkt Flugzeugpiloten an und gibt Anweisungen Ein Mann aus Berlin steht im Verdacht, in den vergangenen sechs Monaten mehrfach unerlaubt Funkkontakt zu Flugzeugen und Hubschraubern in der Nähe der...

Augsburger Allgemeine vor 6 Stunden - Vermischtes





Festgenommen: Mann funkt Flugzeugpiloten an und gibt Anweisungen Ein Mann aus Berlin steht im Verdacht, in den vergangenen sechs Monaten mehrfach unerlaubt Funkkontakt zu Flugzeugen und Hubschraubern in der Nähe der...

Berliner Morgenpost vor 6 Stunden - Top



Festgenommen: Mann funkt Flugzeugpiloten an gibt Anweisungen Ein Mann aus Berlin steht im Verdacht, in den vergangenen sechs Monaten mehrfach unerlaubt Funkkontakt zu Flugzeugen und Hubschraubern in der Nähe der...

stern.de vor 6 Stunden - Computer