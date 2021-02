02.02.2021 ( vor 2 Stunden )



In Bayern dürfen Schüler aus Abschlussklassen wieder in die In Bayern dürfen Schüler aus Abschlussklassen wieder in die Schulen . Im Wechselunterricht soll abwechselnd zumindest eine Hälfte der Jugendlichen vor Ort unterrichtet werden. Doch in Nürnberg verweigern Abiturienten eine Rückkehr zur Präsenzform. 👓 Vollständige Meldung