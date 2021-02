03.02.2021 ( vor 4 Tagen )



Am Uniklinikum Regensburg haben Ärzte acht Am Uniklinikum Regensburg haben Ärzte acht Corona -Patienten, die während der ersten Infektionswelle starben, genau obduziert. Sieben starben an Corona, die meisten an multiplem Organversagen. Es überrascht, dass bei der Hälfte eine Pilzinfektion der Auslöser dafür war. 👓 Vollständige Meldung