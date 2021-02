Quelle: FILM.TV - vor 1 Tag



Die "Let's Dance" Promis 2021 im Interview // FUFIS 17:11 Wir haben uns mal durch die Promis des aktuellen Jahres durchgefragt und so einige haben noch keinen Schimmer, was da genau auf sie zukommt. Natürlich wollen wir von Barack Obamas Schwester auch wissen, wie gut ihr Bruder tanzen kann und wir finden noch so einiges mehr heraus. Startet hier unseren...