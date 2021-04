Staffel 3 von "The Mandalorian" befindet sich bereits in Arbeit. Was zu Start und Handlung schon bekannt ist, erfahren Sie hier.

Bei Disney+: "The Falcon and the Winter Soldier"-Szene ist voller Easter Eggs Marvel kann eben nicht ohne seine versteckten Hinweise. In einer Szene mit Bucky haben sie sich in der ersten Folge "The Falcon and the Winter Soldier" aber...

CHIP Online vor 1 Woche - Computer Auch berichtet bei • Focus Online