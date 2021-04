15.04.2021 ( vor 5 Tagen )



Es ist ein Vorfall, der viele von uns in Angst und Schrecken versetzen würde. In Australien fand eine Familie eine Giftschlange inmitten einer Aldi-Salattüte. Der Discounter untersucht nun, wie es zu dem Drama kommen konnte.