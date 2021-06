Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - vor 1 Woche



Prinz Harry & Meghan: Baby ist da & DAS steckt hinter dem Namen 01:22 Baby-News bei Prinz Harry und Meghan! Das Paar ist zum zweiten Mal Eltern geworden. Nach ihrem Sohn Archie haben die beiden nun eine Tochter bekommen und dem süßen Nachwuchs dabei auch einen ganz besonderen Namen gegeben. Was dahintersteckt, verraten wir in unserem Video.