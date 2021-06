Quelle: TELESCHAU - vor 2 Wochen



Zehn Prominente wagen in der ProSieben-Show "Die Alm - Promischweiß & Edelweiß" eine ganz besondere Zeitreise. Auf einer Berghütte in 1.680 Metern Höhe erwarten Christian Lohse, Mirja du Mont und Co. Plumpsklo, Stallgeruch und null Privatsphäre.