Wegen des Dammbruchs an der Rur hat der Bürgermeister von Wassenberg die Niederlande um die Öffnung einer Schleuse gebeten. Die Behörden dort sehen aber...

Starker Regen hat in Oberbayern für eine Hochwasserlage gesorgt. Besonders betroffen sind Berchtesgaden und Anrainer des Flusses Ache. Häuser mussten bereits...

Sechs Menschen wurden verletzt, jetzt ruft Ford fast 800.000 Fahrzeuge weltweit zurück. Schuld sind Fehler an Achse und Radaufhängung. Welche Wagen sind...

Die gefährliche Delta-Variante hat sich in Europa ausgebreitet. Auch dort, wo viele Deutsche ihren Sommerurlaub verbringen wollen. Eine Animation zeigt, welche...