31.07.2021 ( vor 3 Stunden )



In vielen Regionen Italiens gibt es Waldbrände, genauso wie in der Türkei. Meteorologen in Griechenland erwarten historische Hitze. Südeuropa ärzt unter extremer Hitze. In vielen Regionen Italiens gibt es Waldbrände, genauso wie in der Türkei. Meteorologen in Griechenland erwarten historische Hitze. Südeuropa ärzt unter extremer Hitze. 👓 Vollständige Meldung