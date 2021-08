09.08.2021 ( vor 1 Woche )



"Promi Big Brother" 2021: Staffel 9 ist bei Sat.1 an den Start gegangen. Einer der Gäste im Weltraum-Container ist Papis Loveday. Wir stellen Ihnen das Model in diesem Porträt vor.