26.10.2021 ( vor 4 Stunden )



Bei einer Messerattacke in Wien sind nach Polizeiangaben vier Menschen verletzt worden. Ein 35-Jähriger habe sich nach ersten Berichten zunächst in einem Imbisslokal ein Messer gegriffen und sei dann draußen wahllos auf mehrere Passanten losgegangen, teilte die Polizei am Dienstag mit. 👓 Vollständige Meldung