Köln (dpa) - Am elften Elften um elf Uhr elf beginnt die neue Karnevalssession - die Karnevalisten sagen Session, nicht Saison. Warum genau dann? Weiß man...

Karneval im Live-Stream: Am elften Elften um elf Uhr elf beginnt die neue Fastnachtskampagne oder Karnevalssession. Warum genau das so ist, darüber gibt es nur...