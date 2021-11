RKI registriert Höchststand an Corona-Neuinfektionen Ein Rekord jagt den nächsten: Bereits den dritten Tag in Folge ist die Inzidenz in Deutschland so hoch wie nie zuvor. Dazu wurden dem RKI rund 40.000...

Augsburger Allgemeine vor 5 Stunden - Vermischtes tagesschau.de •Berliner Morgenpost Auch berichtet bei • t-online.de