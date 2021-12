Das sind die Gäste und das aktuelle Thema bei "Maischberger"

Lotto am Samstag - 9 Millionen Euro im Jackpot! Das sind die Gewinnzahlen vom 4. Dezember

Die aktuellen Gewinnzahlen vom Lotto am Samstag, den 4. Dezember: Am vergangenen Samstag gelang es keinem Tipper, den Jackpot zu knacken. Am heutigen Samstag...