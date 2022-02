17.02.2022 ( vor 4 Stunden )

Wetter in Deutschland: In den kommenden Tagen werden in weiten Teilen Deutschlands heftige Gewitter sowie Sturm - und Orkanböen erwartet. Im Norden herrscht eine erhöhte Tornado-Gefahr, zahlreiche Haushalte waren ohne Strom, die Bahn stellte großflächig den Betrieb ein. Alle aktuellen Meldungen sowie Unwetterwarnungen im News-Ticker von FOCUS Online.