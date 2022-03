Auto stürzt in Rhein: Drei junge Männer tot aus Fluss geborgen Fünf Menschen fahren gemeinsam im Auto über die in Wesel beliebte Rheinpromenade. Dann biegen sie ab zum Hafen - und stürzen wenig später in den eiskalten...

n-tv.de vor 3 Stunden - Welt





Unfälle: Auto mit drei Leichen in Wesel aus dem Rhein geborgen Wesel (dpa) - Fünf junge Männer sind bei einer gemeinsamen Autofahrt am Weseler Hafen aus unbekannten Gründen in den Rhein gestürzt. Zwei von ihnen konnten...

t-online.de vor 3 Stunden - Welt





In Wesel - Drei Leichen nach Sturz von Auto in den Rhein gefunden Nach dem Sturz eines Autos in den Rhein in Wesel ist der Wagen mit drei männlichen Leichen am Dienstag geborgen worden.

Focus Online vor 4 Stunden - Vermischtes



Verkehr: Auto nach Sturz in den Rhein mit drei Leichen geborgen

ZEIT Online vor 4 Stunden - Top