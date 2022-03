02.03.2022 ( vor 3 Stunden )

An Aschermittwoch ist alles vorbei. An Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit , Zeit zur Einkehr und Buße. In diesem Jahr fällt der Aschermittwoch auf den 02. März. FOCUS Online verrät Ihnen, was Sie über das Datum und die Bräuche dieses Tages wissen müssen.