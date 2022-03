Funke Zentralredaktion Flugzeug mit 132 Insassen in China abgestürzt https://t.co/AFyBZWafja vor 11 Minuten Dewezet Flugzeug mit 132 Insassen in China abgestürzt https://t.co/61CN4FrHw0 vor 11 Minuten WN In #China ist am Montag eine Boing 737 mit 132 Menschen verunglückt. https://t.co/LoGlxntc7e vor 30 Minuten 24hamburg.de Flugzeug mit 132 Insassen in China abgestürzt https://t.co/kNs7NU6nf7 vor 32 Minuten Manuel Wälti Schon wieder eine 737.... «Flugzeug mit 133 Insassen in China abgestürzt» https://t.co/pHoHmSu0HW vor 32 Minuten ArgoviaToday Ein Flugzeug der chinesischen Fluggesellschaft China Eastern Airlines ist abgestürzt. Das Unglück passierte in der… https://t.co/z6M7ZPCLyz vor 33 Minuten