Mit der Waffe seines Vaters hat ein Junge in den USA ein kleines Mädchen getötet. Ein weiteres Kind wurde durch den Schuss verletzt. Ein acht Jahre alter...

Rund ein Jahr nach dem Hochhauseinsturz in Florida kann die Milliardenentschädigung für die Opferfamilien ausgezahlt werden. Bei der Katastrophe kamen 98...

Biologen in Florida haben den wohl größten burmesischen Python gefangen, der in dem US-Bundesstaat je gesichtet wurde. Die Forscher schlagen Alarm: Denn die...