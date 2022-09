26.09.2022 ( vor 5 Stunden )



In einer russischen Schule in Ischwesk sind am Montagvormittag Schüsse gefallen. Der Angreifer soll den Wachmann getötet und dann auf Kinder geschossen haben. Dem Innenministerium zufolge seien mindestens neun Menschen getötet worden. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP.