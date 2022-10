ComicMaschine Reunion: "Zurück in die Zukunft": Marty und Doc treffen sich auf Comic Con wieder | Augsburger Allgemeine - Augsbur… https://t.co/iM2g43A7za vor 46 Minuten SueEllenTrinktWieder @OsteoAnja Marty McFly aus zurück in die Zukunft sollte am 31.10.2015 von 1985 angereist kommen. Die ganze Welt hat gewartet, wo warst du? 🧐 vor 4 Stunden Viply Michael J. Fox‘ Mutter wollte nicht, dass er ‚Zurück in die Zukunft‘ macht. Der 61-jährige Schauspieler übernahm 19… https://t.co/TSL7JM8k5I vor 1 Tag Quotenossi @Lyannachan @JayRod1991 Zurück in die Zukunft Tag. An diesem Tag kam marty in der Zukunft an vor 1 Woche Frank Rösler QFD i.Schatten politischer Verbannung RT @RainerJarck: @HrDingsMitHund das Marty Mc Fly aus Zurück aus der Zukunft! Das ist einfach nur ein Gag. vor 1 Woche Stephan @Endoplasmatic84 Sofort erkannt! Das sind die Eltern von Marty McFly aus Zurück in die Zukunft. vor 1 Woche