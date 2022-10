24.10.2022 ( vor 8 Stunden )



Das Militär in Myanmar hat bei einem Luftangriff auf ein Konzert im Kachin-Staat im Norden des Landes mindestens 60 Menschen getötet. Die Zahl der Toten steigt, weil es viele Schwerverletzte gibt. Unter den Toten sind laut Augenzeugen auch in der Region berühmte Künstler. 👓 Vollständige Meldung