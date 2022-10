Folge 09 - New Work Now: New Work meets Female Leadership - Paneltalk auf der Digital X 2022 mit Dr. Irène Kilubi und Annette Rompel New Work bedeutet nicht nur mehr Flexibilität im Arbeitsleben, sondern auch Diversität oder Vielfalt aufzugreifen. Solche Gesprächsthemen waren Teil des...

abendblatt.de vor 19 Stunden - Top