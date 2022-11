01.11.2022 ( vor 2 Stunden )



und Allerseelen finden beide Anfang November statt. In diesem Artikel erklären, wir, was der Unterschied ist. Allerheiligen und Allerseelen finden beide Anfang November statt. In diesem Artikel erklären, wir, was der Unterschied ist. 👓 Vollständige Meldung