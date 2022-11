So warm war der zweite Herbstmonat seit Beginn der Basler Messreihe noch nie.

Seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine gibt es Debatten, wie zielsicher die Sanktionen der EU und anderer westlicher Staaten gegen Russland wirken....

Der extrem warme Sommer in diesem Jahr hat auch Nord- und Ostsee überdurchschnittlich stark erwärmt. In beiden Meeren lagen die Oberflächentemperaturen im...

Von Januar bis Oktober misst der Wetterdienst in Deutschland eine Durchschnittstemperatur von 11,8 Grad Celsius. So warm war es seit Beginn der Aufzeichnungen...

Von Januar bis Ende Oktober ist es in diesem Jahr so warm gewesen wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen vor rund 140 Jahren. Laut Bundesamt für...

Kleine Erfolge gegen große Probleme Bei der UNO-Klimakonferenz in Scharm al-Scheich (COP27) ist bereits am Eröffnungstag ein erster Erfolg verkündet worden. Das Konferenzplenum stimmte am Sonntag...

ORF.at vor 4 Tagen - Welt