Das Amtsgericht Freiburg hat einen Klimaaktivisten freigesprochgen. Er war wegen Nötigung in drei Fällen angeklagt worden. Der 31-Jährige war mit der Protestgruppe „Letzte Generation“ an mehreren Straßenblockaden in Freiburg beteiligt. 👓 Vollständige Meldung