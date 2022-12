14.12.2022 ( vor 9 Stunden )



Am frühen Mittwochmorgen ist ein Boot mit 30 bis 50 Migranten an Bord im Ärmelkanal in Seenot geraten. Dabei sollen unbestätigten Berichten zufolge mehrere Menschen gestorben sein. Die Suche nach Opfern dauert an. 👓 Vollständige Meldung