Nach einem Unfall mit einem Schwerverletzten in der Silvesternacht in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) ermittelt die Polizei gegen einen verdächtigen...

Böllern/Silvester: Pyroshow und Angriffe auf Einsatzkräfte Wie lief die Silvesternacht in der Hauptstadt? Wie sah das Feuerwerk in Sydney, New York und London aus? Und gab es trotz des Krieges eine Party in Kiew?...

Spiegel vor 8 Stunden - Top